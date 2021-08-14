السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التعليم» تكرم طالبًا ابتكر لعبة ترفيهية لذوى الهمم

الطالب محمد مصطفى
الطالب محمد مصطفى

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالب محمد مصطفى، وذلك بعد ابتكاره لعبة ترفيهية لطلاب الدمج البصري.

ووفقا لما قالته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد بعث جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد تقديره وامتنانه  للدكتورة هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة لتكريم الطالب محمد مصطفى (طالب دمج بصرى)  تقديرا لابتكاراته وموهبته.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكريم  الطالب محمد مصطفى ( طالب دمج بصرى )  بمدرسة البستان الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، تقديرا لإبتكاراته وموهبته والمشاركة بالعديد من المسابقات .

حيث نجح الطالب فى تصنيع لعبة ترفيهية لذوى الهمم ( الإعاقة البصرية ) والتى لاقت استحسانا من الجميع  .

ووجه الدكتور جمال تهنئته للطالب محمد وأسرته الكريمة مشجعا له على مواصلة إبداعه، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع الأنشطة التربوية الهادفة لصقل وتنمية مهارات الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

 

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وائل لطفي

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