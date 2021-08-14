1151 حالة إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم السبت، تسجيل 1151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 459 ألفًا و 998 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة البيلاروسية بأن حصيلة الوفيات ارتفعت منذ بداية جائحة فيروس كورونا إلى 3 آلاف و 593 حالة وفاة.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بيلتا نيوز) البيلاروسية.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 454 ألفا و103 حالات، بعد تماثل 1079 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس، 18 ألفًا و610 اختبارات للكشف الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاختبارات إلى 7 ملايين و521 ألفا و 634 اختبارا على مستوى البلاد.

