السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1151 حالة إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم السبت، تسجيل 1151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 459 ألفًا و 998 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة البيلاروسية بأن حصيلة الوفيات ارتفعت منذ بداية جائحة فيروس كورونا إلى 3 آلاف و 593 حالة وفاة.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بيلتا نيوز) البيلاروسية.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 454 ألفا و103 حالات، بعد تماثل 1079 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس، 18 ألفًا و610 اختبارات للكشف الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاختبارات إلى 7 ملايين و521 ألفا و 634 اختبارا على مستوى البلاد.
 

مينسك كورونا بيلاروسيا كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة

«تقسيم الصحراء الغربية».. استراتيجية جديدة لزيادة إنتاج البترول فى مصر

الأكبر فى التاريخ.. خبير يكشف تأثير طرح العاصمة الإدارية بالبورصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان