الصين.. قتيل ومفقودون في حادث منجم فحم شمال غرب البلاد

قالت محطة التلفزيون المركزية في الصين، إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه، اليوم السبت، ولا يزال 19 آخرون تحت الأنقاض نتيجة حادث في منجم فحم شمال غرب البلاد.

وذكرت المحطة، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أن الحادث وقع نتيجة غمر المياه لمنجم لاستخراج الفحم في مقاطعة تشينغهاي.

وأشارت المحطة إلى أن الحادث، وقع في الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي في منشأة تقع في قضاء غانغتسا.

وبحسب التليفزيون المركزي، فإنه عند انهيار التربة في المنجم كان يعمل فيه 21 شخصا، مشيرا إلى تمكن رجال الإنقاذ من انتشال أحدهم إلى السطح، وهو في حالة خطيرة.

ولا تزال عمليات الانقاذ جارية في مكان الحادث، حيث تتواجد العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من المعدات والآليات.

وذكرت السلطات المحلية، أن العمل جار لتحديد ظروف وملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

يذكر أنه في الخامس من يونيو الماضي، ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن شخصين لقيا حتفهما وفُقد ستة إثر حادث في منجم للفحم بوسط البلاد.

وأضاف أن "الانفجار العارض" وقع في منجم فحم تديره شركة "خنان خبي" للفحم والكهرباء عصر أمس الجمعة، وأن السلطات في إقليم خنان بدأت خطة للتعامل في حالات الطوارئ.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت الشهر الماضي موافقتها على إعادة فتح منجم آخر تديره "خبي" بعد إغلاقه لعدم امتثاله للقواعد التنظيمية.

وتجري الصين عمليات تفتيش على السلامة في مناجم الفحم بمختلف أنحائها، لكن ارتفاع أسعار الفحم إلى مستويات قياسية يدفع شركات التعدين إلى زيادة الإنتاج لسد الفجوات في الإمداد.

وفي مايو، قالت الحكومة الصينية إنها ستعمل من أجل استقرار أسعار السلع الآخذة في الارتفاع مع تشجيعها لمنتجي الفحم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.