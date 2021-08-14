«الداخلية» تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية

في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى منطقة سجون جمصة- سجن شبين الكوم، ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة.

تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

وتم توجيه قوافل طبية من قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى سجن دمنهور رجال ودمنهور نساء- سجن برج العرب- سجن المرج، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية.

تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى «سجن المنصورة العمومى»، ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 255 من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة.