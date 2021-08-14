السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية

تقدم الرعاية الطبية
تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى منطقة سجون جمصة- سجن شبين الكوم، ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة. 

234052176_555585118927507_8347912250974976437_n
تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

وتم توجيه قوافل طبية من قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى سجن دمنهور رجال ودمنهور نساء- سجن برج العرب- سجن المرج، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية.

234459297_4168974059824258_8179656833246675015_n
تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

234829560_826785074649338_3734733502639242236_n
تقدم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى «سجن المنصورة العمومى»، ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 255 من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة. 

وزارة الداخلية حقوق الانسان الكشف الطبى برج العرب المنصورة قوافل طبية سجن برج العرب توقيع الكشف الطبي منطقة سجون جمصة قطاع الحماية المجتمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الوحدات السكنية بمدينة بدر

الحماية المدنية: إخماد حريق داخل عقار بمنطقة السلام

اعترافات قاتل زوجته في المنيرة: «غابت 4 أيام ورجعت من غير فلوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان