السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: كل الأخبار المتداولة عن نسب نجاح الثانوية العامة «تأليف»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأخبار المتداولة عن نسب النجاح لنتيجة الثانوية العامة 2021.

وكتب وزير التعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «للأسف الشديد وبالرغم من كل ما نحذر منه، يظل الكثيرون من الناس يواصلون الادعاءات بمعرفة نتائج الثانوية العامة، وأقول لكم أن كل هذا غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له».

وشدد الوزير: «لا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا كما قلنا سابقا».

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي، إنه بوضوح شديد سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة من 15-18 أغسطس، قائلا: "وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، في تصريحات له: "لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول. خالص تحياتي لابنائنا الطلاب".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد إعلان للنتيجة يوم الأحد المقبل كما تقول الشائعات.

جدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن تكون في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس القادم.

وأشار الوزير إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.

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