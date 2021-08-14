استطلاع العطلات الصيفية في زمن كورونا: 20% من الألمان لم يشعروا بالاستجمام

لم يتمكن واحد من كل خمسة ألمان من أن يشعر بالاستجمام بشكل جيد، أو لم يتمكن من الاستجمام على الإطلاق، خلال عطلته الصيفية هذا العام، وذلك بحسب نتائج دراسة أجرتها شركة التأمين الصحي الخاصة "دي آيه كيه" عن قضاء العطلات في زمن جائحة كورونا.

وأفادت النتائج باستمرار نسبة المصطافين الذين لم يتمكنوا من الاسترخاء خلال عطلاتهم الصيفية عند نفس مستواها المرتفع في العام الماضي.

وأوضح مكتب "دي آيه كيه" في هامبورج أن النساء تصدرن هذه الفئة من المصطافين إذ وصلت نسبتهن إلى 8%، فيما وصلت هذه النسبة بين الرجال إلى 3% فقط.

ووفقا للدراسة، لم يتمكن 19% من الألمان من الاستجمام خلال عطلاتهم الصيفية هذا العام، وهي نسبة مقاربة لما تم تسجيله في 2020، بينما وصلت هذه النسبة في عام 2019 قبل اندلاع أزمة كورونا إلى 13% فقط.

وعلى صعيد الفئات العمرية، رصدت الدراسة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاما لم يتمكنوا على نحو خاص من التخلص من الضغط العصبي خلال عطلاتهم الصيفية حيث وصلت نسبة من شكا من عدم الاستجمام بشكل جيد في هذه الفئة إلى 28%.

وقال 60% ممن شكوا من عدم الاستجمام خلال العطلة الصيفية إنهم لم يتمكنوا من الانفصال عن روتين الحياة اليومية خلال العطلة وذلك لأسباب منها فشل خطط السفر والطقس السيئ.

كما أفرزت النتائج تباينا قويا في تقييم العطلة الصيفية بين الأقاليم المختلفة في ألمانيا، حيث وصلت نسبة الذين قالوا إنهم استجموا على نحو جيد للغاية في عطلاتهم الصيفية بين سكان ولاية بافاريا إلى 48%، وهذه أعلى نسبة على مستوى كل الولايات الألمانية الستة عشر.

وفي المقابل، سجلت ولاية شمال الراين ويستفاليا النسبة الأدنى حيث وصلت نسبة من قالوا من سكان هذه الولاية إنهم استجموا بشكل جيد للغاية في عطلاتهم هذا الصيف إلى 31% فقط.

وذكرت الشركة أنها كلفت معهد "فورسا" بإجراء الدراسة الممثلة للشرائح السكانية في ألمانيا، وقد تم إجراء الدراسة في الفترة بين 26 يوليو الماضي حتى الرابع من أغسطس الجاري وشملت 1000 رجل وامرأة أخذوا عطلة في هذا الصيف.