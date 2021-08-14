السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: الوعى أخطر قضية تواجه المجتمعات فى العالم

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات في العالم، متابعًا: "الناس بتشوف وضع وتقول الواقع ده مين السبب فيه، ضعف المسئولين، ومفيش إرادة سياسية ومفيش حل، الموضوع على بعضه عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها، المجتمع والشعب عاوز يعيش ومش قادر يعيش بالطريقة دي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح مشروعات سكنية متنوعة فى مدينة بدر: "طب أنا هسأل سؤال، علماء النفس والاجتماع يقولوا الحياة هنا لولادنا الأطفال، المزاج العام إيه، القيم والمبادئ إيه، السلوكيات العامة إيه، المستقبل والطموح إيه؟، يبقى لازم ناخد بالنا".

وتابع الرئيس، أن الهدف من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هو تحسين حياة المواطنين.

واستطرد، أنه لا يوجد عائد للدولة مما تقوم به من مشروعات سوى تغيير حياة الناس، مشددًا على ضرورة ترتيب أوراق الدولة حتى تصبح دولة ذات شأن.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

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