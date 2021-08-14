السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تأخيرات خط الوجه القبلي وصلت 70 دقيقة اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق ١٤ أغسطس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة  ٧٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة   ٦٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

سكة حديد قطارات تأخيرات خطوط الوجة القبلى اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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