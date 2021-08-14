استطلاع: 66% من الألمان يؤيدون إنهاء اختبارات كورونا المجانية

لاقى قرار الحكومة الألمانية وحكومات الولايات بإنهاء اختبارات كورونا المجانية اعتبارا من أكتوبر المقبل تأييدا من قبل غالبية المواطنين.

وأظهر استطلاع، أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 66% من الألمان قالوا إنهم يعتقدون أن القرار صائب، بينما يعتبر 28% أن القرار خاطئ. ولم تحدد 6% موقفها.

وأيد 52% من الذين شملهم الاستطلاع فرض قيود على الأفراد الذين لم يتلقوا التطعيم، مثل منعهم من حضور فعاليات، بينما عارض ذلك 41% من الألمان. ولم تحدد نسبة 7% موقفها من الأمر.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قرروا يوم الثلاثاء الماضي إنهاء تقديم أي اختبارات مجانية للكشف عن كورونا اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

وينطبق هذا القرار على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد أو لم يتعافوا من عدوى كورونا، حيث لن يُسمح لتلك الفئات بدخول أماكن معينة إلا بتقديم اختبارات سلبية.

وأثار رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، نقاشا بعد اجتماع يوم الثلاثاء حول استبعاد الأشخاص غير الملقحين من الدخول لأماكن معينة، وقال إن ذلك "سيحدث بطريقة أو بأخرى في وقت ما، وأنا أفضل أن نتحدث عنه بصدق الآن بدلا من إرجائه إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية".

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.