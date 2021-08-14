22 ألف إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 22 ألفا و86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء انتشار الوباء إلى 885 ألفًا و275 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة - حسبما ذكرت صحيفة “بانكوك بوست" التايلاندية - 217 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و343 حالة.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس، 23 ألفا و672 شخصًا؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 667 ألفا و556 شخصًا.