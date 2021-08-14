السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وسائل إعلام: الممثل الكوميدى الأمريكى بيل كوسبى يواجه تهمة تحرش جنسى جديدة

بيل كوسبي
بيل كوسبي

حددت محكمة سانتا مونيكا في كاليفورنيا أبريل المقبل موعدا للاستماع لإفادة الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي في تهمة تحرش جنسي جديدة موجهة إليه.

 

وأعلنت قناة "إن بي سي" التلفزيونية أن "التهم الموجهة إلى كوسبي البالغ 84 عاما صادرة عن جودي هوت التي تدعي أنه في عام 1974 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، سقاها الممثل الكوميدي مشروبا وتحرش بها".

 

وتم إطلاق سراح الممثل الكوميدي هذا الصيف بعد أن ألغت محكمة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إدانته بسوء سلوكه الجنسي.

 

ووجدت هيئة المحلفين في أبريل عام 2018 أن "كوسبي مذنب بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي ضد أندريا كونستاند، موظفة جامعة تيمبل، وفي سبتمبر من العام ذاته، حكم على الممثل بالسجن".

 

واشتهر كوسبي بأدواره في "رحلة العودة إلى أوز" عام 1974، و"جاك" عام 1996، و"الكوميدي" عام 2002، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني "استعراض كوسبي" للأعوام 1984-1992.

 

و اتهمت العشرات من النساء كوسبي علنا بالاعتداء الجنسي، لكنه حوكم جنائيا عن الحادث الذي وقع ضد كونستاند فقط.

 

و كان ينظر إلى إدانته في 2018 على نطاق واسع على أنها لحظة فارقة في حركة "أنا أيضا".

 

و من بين النساء اللواتي اتهمن كوسبي، تحدثت باتريشيا ليري ستوير عن غضبها إزاء الحكم.

 

و قالت لشبكة "سي إن إن": "تقدمت أكثر من 63 امرأة بشكواهن. أتساءل ما هو الغرض من 43 عاما من هذه المحنة والصدمة التي تعرضت لها والصدمة التي تحملتها عائلتي نتيجة لذلك".

 

وقالت جانيس بيكر كيني، التي اتهمت كوسبي بدس حبوب منع الحمل لها واغتصابها: "أشعر بالصدمة وعدم التصديق. تقدمت الكثيرات بشكواهن".

 

في الوقت نفسه، أدانت مجموعة من المشاهير القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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