أفغانستان.. السفارة الأمريكية فى كابل تأمر موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة

أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابل ، موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب مسلحي الحركة من العاصمة الأفغانية.

وأبلغ مسؤول في السفارة الموظفين بمكان وجود المحرقة وغيرها من معدات إتلاف الوثائق، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وجاء في المذكرة أن عملية الإتلاف يجب أن تتضمن الأغراض التي تحمل شعار السفارة أو الوزارة والأعلام الأمريكية والأشياء الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض الدعاية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما، وقال إن "تقليص عدد الموظفين في ممثلياتنا الدبلوماسية في كل أنحاء العالم يتبع إجراء معياريا".

وتشعر الولايات المتحدة بقلق حيال التقدم السريع لعناصر طالبان الذين سيطروا على أكبر المدن في البلاد وباتوا قريبين من كابل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن كابل لا تواجه على ما يبدو "خطرا وشيكا" رغم التقدم السريع لطالبان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحافيين إن "كابل لا تشهد حاليا أجواء خطر وشيك"، رغم إقراره بأن طالبان تحاول عزل كابل.

بدوره، قال البيت الأبيض في تغريدة على "تويتر" إن الرئيس جو بايدن بحث الجمعة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الجهود الجارية لتقليص عدد المدنيين في أفغانستان بسلام.

وعلى صعيد آخر، انتقد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، عملية الانسحاب التي وصفها بـ"الفاشلة" للجيش الأمريكي من أفغانستان، التي نفذتها إدارة الرئيس جو بايدن، مطالبًا الأخير بالكشف عن خططه لضمان عدم تحول أفغانستان لـ"أرض خصبة" لتطرف أكثر عنفًا قد يقود لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق على مستوى العالم.



وقال مكارثي، في بيان نشره، اليوم: "كان من المفترض أن تكون مسئولية الحكومة تنفيذ خروج مسئول بينما كنا نسحب قواتنا المتبقية في البلد. ولكن في غضون شهور، قادت إدارة بايدن عملية انسحاب فاسدة من المتوقع أن تكون قد سلّمت بلدًا كاملًا للإرهابيين"، حسب ما نشر الموقع الإلكتروني لزعيم الجمهوريين.



وأضاف البيان: "يجب أن يركز الرئيس بايدن على الفور جميع الجهود على ضمان وجود خطة لسحب جميع أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين الذين لا يزالون في أفغانستان. كما يدين للشعب الأمريكي بإجابة على (سؤال) عن خططه لضمان عدم تحول المنطقة لأرض خصبة لتطرف أكثر عنفًا سيقود لهجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق".