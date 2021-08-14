ماجد المصرى: «بابلو» يناقش الاتجار بالبشر

ينشغل الفنان ماجد المصري حاليا بالتحضير لتصوير مشاهده في مسلسل "بابلو" والذي يخوض به مارثون دراما رمضان 2022، لافتا إلى أن المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي مشوق يناقش قضايا اجتماعية مهمة ومن بينها قضية الاتجار بالبشر.



وأوضح ماجد المصري- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه سوف يتم حسم جميع أبطال العمل خلال الأيام المقبلة و الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق تصوير مشاهده في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دورا مختلفا بالنسبة له في عالم الدراما و يتخلله بعض مشاهد الأكشن.



وأثنى المصري على السيناريو الخاص بالمسلسل، و الذي صاغه بإحكام المؤلف حسان دهشان، و اصفا المسلسل بأنه عمل درامي متميز يحتوي على خطوط اجتماعية تتناسب مع عادات و تقاليد الأسرة و المجتمع العربي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحسم المخرج إبراهيم فخر كافة التفاصيل الخاصة بالعمل خلال أيام، و أنه من المقرر أن يتم تصوير مشاهد العمل بالكامل داخل القاهرة.



وعن مسلسل "الملك أحمس"، قال ماجد المصري إنه لا يعلم مصير العمل، وأن القائمين على المسلسل لم يطلبوا منه إعادة تصوير مشاهده، ولا يعلم إن كان المسلسل سيتم عرضه أم لا أم سوف يعاد تصويره، منوها بأنه يعكف حاليا على التحضير لدوره في مسلسله الجديد والتركيز فيه.



وكانت أخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.