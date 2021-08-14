مجلس ولاية نيويورك التشريعى يعلق التحقيق مع حاكم الولاية أندرو كومو

أعلن المجلس التشريعي لولاية نيويورك الأمريكية أن اللجنة القضائية بالمجلس ستعلق التحقيق مع حاكم الولاية أندرو كومو فور سريان استقالته، بعد خلوص التحقيق إلى تحرشه جنسيا بعدة نساء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال رئيس المجلس كارل هيستي: "اللجنة القضائية بالمجلس ستعلق التحقيق مع الحاكم أندرو كومو بهدف عزله فور سريان استقالته في 25 أغسطس".

وقدم كومو استقالته من منصبه على خلفية اتهامه "بالتحرش الجنسي" بـ11 امرأة.

وخلص تحقيق المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتا جيمس الأسبوع الماضي إلى أن كومو "تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك قانون الولاية".

ونفى كومو مرارا هذه المزاعم، لكنه قال إنه "كان على دراية كبيرة بالناس" واعتذر للنساء اللواتي قال إنه "أساء إليهن".

وبعد إصدار التقرير القضائي دعا الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك كومو إلى الاستقالة.

وعلى صعيد آخر، انتقد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، عملية الانسحاب التي وصفها بـ"الفاشلة" للجيش الأمريكي من أفغانستان، التي نفذتها إدارة الرئيس جو بايدن، مطالبًا الأخير بالكشف عن خططه لضمان عدم تحول أفغانستان لـ"أرض خصبة" لتطرف أكثر عنفًا قد يقود لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق على مستوى العالم.



وقال مكارثي، في بيان نشره، اليوم: "كان من المفترض أن تكون مسئولية الحكومة تنفيذ خروج مسئول بينما كنا نسحب قواتنا المتبقية في البلد. ولكن في غضون شهور، قادت إدارة بايدن عملية انسحاب فاسدة من المتوقع أن تكون قد سلّمت بلدًا كاملًا للإرهابيين"، حسب ما نشر الموقع الإلكتروني لزعيم الجمهوريين.



وأضاف البيان: "يجب أن يركز الرئيس بايدن على الفور جميع الجهود على ضمان وجود خطة لسحب جميع أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين الذين لا يزالون في أفغانستان. كما يدين للشعب الأمريكي بإجابة على (سؤال) عن خططه لضمان عدم تحول المنطقة لأرض خصبة لتطرف أكثر عنفًا سيقود لهجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق".



يأتي ذلك بينما تشن حركة طالبان هجومًا واسعًا على العديد من الولايات الأفغانية منذ إعلان سحب القوات الأمريكية، ونجحت عناصرها بالفعل في السيطرة على معظم أراضي البلاد وعدد من عواصم الولايات، كما اقتربت من العاصمة كابول وتهدد بعزلها عن بقية البلاد، بما بات يهدد سلطة الحكومة وسط مخاوف واسعة من سقوط الحكومة وسيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل. ومن المفترض أن يكتمل انسحاب الجزء القليل المتبقي من القوات الأمريكية بنهاية الشهر الجاري.