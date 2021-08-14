السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: 11% من مصابى كورونا فى بريطانيا التقطوا الفيروس من المستشفيات

مصابى كورونا فى بريطانيا
مصابى كورونا فى بريطانيا

كشف دراسة بريطانية، أن واحدًا على الأقل من كل 10 مرضى رقدوا في مستشفيات البلاد خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، أصيب بالفيروس أثناء تلقيه العلاج من مشكلة صحية أخرى.

وأدت تدابير الوقاية السيئة والاختبارات المحدودة في بداية تفشي المرض في المملكة المتحدة إلى تعرض الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للفيروس أثناء انتشاره بين الموظفين والمرضى.

ووفقًا لصحيفة أندبنتنت البريطانية، تم استكشاف النطاق الكامل لهذا الانتقال في دراسة جديدة على مستوى البلاد تظهر أنه حتى 1 أغسطس 2020، أصيب 11.3 في المائة في المتوسط من مرضى "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة.

وقد تكون هذه النسبة قد وصلت إلى 19.6 في المائة في منتصف شهر مايو، بعد فترة طويلة من تجاوز المملكة المتحدة ذروتها الأولى، كما تظهر الأبحاث من برنامج "Isaric".

ومن بين ما مجموعه 82 ألفًا و624 شخصًا تلقوا العلاج في المستشفى بسبب كورونا، يشتبه في إصابة ما بين 5 آلاف إلى 11 ألفًا بالفيروس أثناء وجودهم في الداخل.

ومع ذلك، قال العلماء الذين يقفون وراء الدراسة التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، إن هذا من المرجح أن يكون أقل من الواقع 'لأننا لم نضم المرضى الذين ربما أصيبوا بالعدوى ولكنهم خرجوا من المستشفى قبل أن يتم تشخيصهم".

وحدد الباحثون المرضى الذين أصيبوا في المستشفى باستخدام مزيج من تاريخ دخولهم وتاريخ ظهور الأعراض، وتقديرات تاريخ تعرضهم لأول مرة للفيروس بناءً على فترة الحضانة المعروفة.

ووجد أن مستشفيات الرعاية المجتمعية السكنية ومستشفيات الصحة العقلية لديها مستويات أعلى من الإصابات المكتسبة من المستشفيات عند 61.9 و67.5 في المائة على التوالي، مقارنة بالمستشفيات التي تقدم الرعاية الحادة والعامة 9.7 في المائة بين مارس وأغسطس 2020.

دراسة مستشفيات مستشفى ألم فيروس مصاب المستشفى المستشفيات مصابي كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

بايدن يبحث تقليص الحضور المدنى الأمريكى فى أفغانستان

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي أون لاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان