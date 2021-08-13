«الصحة»: خضوع شحنة «استرازينيكا» للتحاليل بمعامل هيئة الدواء

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان استقبال مليون و766 ألفاً و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا» بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم، ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة التي تم استلامها اليوم من لقاح أسترازينيكا هي الثالثة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأوضح «مجاهد» أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح «استرازينيكا» عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً ( 3 أشهر )، وأثبت فعالية 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

ولفت إلى توافر لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك" بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وناشد المواطنين مجدداً بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركز، كما تم تخصيص 126 مركز لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.