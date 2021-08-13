الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتحار طالب شنقًا لمروره بأزمة نفسية فى كفر الشيخ

انتحار طالب شنقًا
انتحار طالب شنقًا

أقدم طالب فى المرحلة الثانوية الزراعية، اليوم الجمعة، على الانتحار شنقًا، بعد مروره بأزمة نفسية سيئة، داخل حجرته في منزله بقرية دار السلام التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

 

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بيلا، بمصرع «رضا.أ.م.ا»، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مقيم بقرية دار السلام التابعة لدائرة المركز.

 

تبين من تحريات المقدم طارق سكران، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونيه، أن الطالب كان يمر بأزمة نفسية سيئة، أثرت عليه مما أدى إلى انتحاره شنقًا، وبسؤال أسرته أيدت مضمون ما جاء بالفحص والتحريات، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، ونفوا الشبهة الجنائية.

 

تحرر محضر بالواقعة، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طالب المرحلة الثانوية الزراعية الإنتحار شنق ا بأزمة نفسية قرية دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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