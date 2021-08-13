«يا فاتني».. محمد حماقي يسلم مساتر الألبوم الجديد إلى الشركة المنتجة

انتهى النجم محمد حماقي من اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل أسم “يا فاتني” حيث تفصلنا أيام قليلة على طرحه للجمهور والذي أستمر التحضيرات فيه لأكثر من عامين.

وعلم “الدستور" أن محمد حماقي قام بتسليم مساتر الألبوم الجديد إلى الشركة المنتجة له تمهيدا لطرحه في الأسواق وعلى جميع المنصات الإلكترونية، ويقوم محمد حماقي بطرح الألبوم بشكل كامل حيث كانت أغنية “لو هتسيب” أخر أغنياته التي يطرحها بشكل سنجل الفترة الحالية على أن يقوم بطرح جميع أغنيات الألبوم بشكل كامل.

صناع ألبوم محمد حماقي الجديد

ويتعاون محمد حماقي في ألبوم "يا فاتني" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، والملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، والموزعين تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وطرح محمد حماقي خلال الأيام الماضية أغنيتين ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد وجاءت الأغنية الأولى بعنوان “زيها مين” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

وتصدر محمد حماقي بأغنية “زيها مين” "تريند" موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد طرحها في 5 أغسطس الجاري عبر قناته الرسمية بالموقع، وقد حققت نسبة مشاهدة عالية في وقت قصير واقتربت من 10 ملايين مشاهدة.

كما طرح حماقي أمس ثاني أغنيات الألبوم الجديد بعنوان “لو هتسيب” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

آخر ألبومات محمد حماقي

يذكر أن آخر ألبومات حماقي كانت "كل يوم من ده" الذي تضمن 20 أغنية أبرزها: "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، كما أن آخر أعمال حماقي الفنية كان مشاركته في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس لاكتشاف المواهب.