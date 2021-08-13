السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق محافظة الغربية

الكهرباء
الكهرباء

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار عن محطة محولات شرق الزيات قطاع كهرباء غرب الغربية وذلك غدًا السبت من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا من نفس اليوم.

 

وأرجع بيان صادر عن الشركة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل فيس بوك سبب الفصل لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

 وحدد البيان الأماكن المتأثرة بالفصل وهي: 
منطقه المعلمين -ش الحمام -ش واصل -منطقه الترعة -جزء من عزبة حسيبة -ش الجلاء -منطقه السوق -الكورنيش بعد النفق -منطقة الجزيرة والسجل المدني -منطقة الثلاجات والمصانع بداية طريق النصارية -الطريق السريع وعزبة يحيي -مساكن الشباب -مساكن السريع بنزينة المثلث.
قري الريف (الدلجمون -ديما-كفر يعقوب-برما-كفر الشوربجي -بلشاي -قرية قصر نصر الدين -أبو الغر -أكوا الحصة -النصارية -مشلة -منشية سليمان -كفر القصار -الخانبة -الطالبية -أدشاي -والعزب والقرى الصغيرة المجاورة.


وقدمت الشركة اعتذارًا عن الفصل للمشتركين وطالبت عملاءها بتدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.


فيما أعلنت المهندسة أمل بركات، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقليوبية، عن فصل التيار عن محطة محولات شرق بنها قطاع كهرباء القليوبية، غدًا السبت، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا من نفس اليوم.


ووفق بيان صادر عن  كهرباء القليوبية، تبين أن الفصل لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن الأماكن المتأثرة بالفصل: "عزبة زكي- الفاروقية- قرية ورورة- قرية الشموت- قرية مرصفا- كفر الشيخ إبراهيم- كفر الحصة- كفر كردي- قرية الشقر".

شركة جنوب الدلتا جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار محطه محولات شرق الزيات قطاع كهرباء غرب الغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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