الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يتماسك فوق 70 دولارًا رغم توقعات لطلب أضعف

النفط
النفط

تماسك خام برنت القياسي فوق 70 دولارًا للبرميل على الرغم من أنه يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي اليوم الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط تباطأ بشدة بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا.
ونزل خام برنت 14 سنتًا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1158 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 18سنتًا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 68.91 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع، ارتفع الخامان القياسيان ما يقل عن واحد بالمئة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن نمو الطلب على الخام توقف تقريبًا في يوليو وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "التغيير العكسي المفاجئ من جانب وكالة الطاقة الدولية هز الأعصاب وكبح صعود النفط، ليوضح حقيقة الأثر الناجم عن السلالة دلتا".
وخفضت بنوك أيضًا توقعاتها للطلب في الأمد القريب.
وقال جيه.بي.إم لأبحاث السلع الأولية "نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميًا فحسب في أغسطس ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر ، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميًا في يوليو ".
وعلى نحو مماثل، خفض جولدمان ساكس تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميًا من 2.3 مليون برميل يوميًا في الأمد القصير، إذ يتجه الطلب للانخفاض في أغسطس وسبتمبر.
وفي تناقض واضح، تمسكت أوبك أمس الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميًا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022، على الرغم من القلق المتزايد حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.
لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رفعت أيضًا توقعاتها للإمدادات العام القادم من المنتجين الآخرين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأمريكي، مما قد يعرقل جهود المنظمة ومنتجين حلفاء، المجموعة المعروفة بأوبك+، لتحقيق توازن في السوق.

النفط خام برنت فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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