السعودية: استمرار انخفاض إصابات كورونا وارتفاع المتعافين

كشفت تقارير إحصائية سعودية رسمية، اليوم الجمعة، عن أنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات، وسط ارتفاع كبير في عدد المتعافين وذلك بعد إعطاء 34 .31 مليون جرعة لقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 537374 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1447 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 520358 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8388 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8628 حالة، منها 1367 حالة حرجة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 537 ألفًا و374 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 1447 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 520 ألفًا و358 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و388 حالة، عقب تسجيل 10 وفيات جديدة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 205 ملايين و508 آلاف و920 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم وصل إلى 4 ملايين و336 ألفًا و256 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث بلغ إجمالي الإصابات 36 مليونًا و306 آلاف و963 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 619 ألفًا و93 حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات الذي بلغ 32 مليونًا و117 ألفًا و826 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 430 ألفًا و 254 حالة.