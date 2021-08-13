طالبان: لن نشكل تهديدا لدول الجوار أو البعثات الدبلوماسية

قال حركة طالبان، اليوم، إنها ستعفو عن المدنيين والعسكريين من الحكومة شريطة الانضمام إليها. ⁧‫

فيما دعت طالبان المواطنين الأفغان إلى عدم النزوح عن المناطق التي دخلتها الحركة، مشيرة الي انها لن تشكل تهديد لدول الجوار او البعثات الدبلوماسية.

وتوالى سقوط المدن الأفغانية، الجمعة، بيد مسلحي حركة طالبان بعد بسطت سيطرتها على قندرها، ثاني أكبر مدن البلاد ومعقلها السابق.

وتعد سيطرة طالبان على قندهار المكسب الاستراتيجي الأهم الذي حققه حتى اللحظة اليوم.

وجاءت السيطرة على المدينة الثانية في البلاد، التي يسكنها نصف مليون شخص، بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش، الذي انسحب إلى منشأة عسكرية خارج المدينة، وفق "فرانس برس".

ولا تزال القوات الأفغانية تسيطر على مطار قندهار، الذي كان ثاني أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في البلاد.

ولمدينة قندهار أهمية استراتيجية ورمزية في آن، إذ إنها تحتوي على مطار دولي، وتعد واحدة من المراكز التجارية الرئيسية في أفغاستان.

وتمثل السيطرة على قندهار أهمية رمزية لحركة طالبان، إذ إنها بذلك تستعيد السيطرة على معقلها الذي خسرته عام 2001، في بداية الغزو الأمربكي لأفغانستان.

وفي أحدث التطورات، أعلنت حركة طالبان أعلنها سيطرت على مدينة "بل علم" مركز ولاية لوغار، جنوب العاصمة الأفغانية كابول.

وتتسم هذه المدينة بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ إنها لا تبتعد عن العاصمة سوى 90 كيلومترا فقط.

وفي وقت سابق، قالت الحركة إنها سيطرت على مدينة ترينكوت مركز ولاية أورزغان وسط أفغانستان، مشيرة إلى أن محافظ المدينة وقائد الشرطة فيها استسلما للحركة.

وفي السياق ذاته، سيطر المتمردون الجمعة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني مدن البلاد على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق منها.

وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول أفغاني أن مسلحي طالبان سيطروا على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة، في أفغانستان.

وأوضح المسؤول أن القوات الحكومية لا تزال تسيطر فقط على المطار ومعسكر للجيش، مشيرا إلى أن العائلات إما غادرت أو تختبئ في منازلها.

وأصبحت طالبان تسيطر على 16 مركز ولاية في أفغانستان التي يبلغ عدد الولايات فيها 34.

