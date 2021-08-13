نصر محروس يطرح برومو كليب «تخنتى» لمصطفى شوقى ونبيل (فيديو)

طرح المنتج نصر محروس برومو فيديو كليب أغنية "تخنتي" والذي يغنيها كل من المطرب مصطفى شوقي، والمطرب نبيل على طريقة الـ "ديو" تمهيدًا لطرح الكليب بشكل كامل الأيام المقبلة.

وتعاون كل من مصطفى شوقي، والمطرب نبيل في أغنية "تخنتي" مع كل من الموزع الموسيقي جلال الحمداوي، والملحن الموسيقي بلال سرور، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج نصر محروس.

آخر أعمال المطرب مصطفى شوقي الغنائية

وكان آخر أغنيات المطرب مصطفى شوقى "يا سمرا"، من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامي وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس، وقدمها بشكل مختلف نال إعجاب محبيه، وحصدت العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

وتقول كلمات الأغنية...

يا سمرا ليه بتصدي وتجافي؟

وفي عز ضعفي عليا تتعافى؟

مديت إيديا وقلبي وعيوني

بس انتي ترضي يا سمرا تتلافى

أنا مهما أصوم ما بتبعتيش عيدك

شايفاني في الموج مامدتيش إيدك

بخلانة ليه عليا عناقيدك؟

وأنا اللي زارعك كفي وكتافي

آخر أعمال المطرب نبيل الغنائية

وكان المطرب نبيل طرح مؤخرًا بعنوان "بياع كلام "، من كلمات وألحان نبيل، وتوزيع جيزو، وإخراج نصر محروس.

يذكر أن "فري ميوزيك" أنتجت في السابق ألبومًا كاملًا لنبيل بعنوان "قلبي حبك" وقد حقق هذا الألبوم انتشارًا كبيرًا، وضمن الألبوم العديد من الأغنيات منها "قلبي حبك" من كلمات: نصر محروس وألحان: وليد سعد، و"يلا" و"عامل إيه" و"يخرب بيتك" من كلمات: نصر محروس وألحان: محمد يحيى، ونسيتني ليه من كلمات: نصر محروس، وألحان: عزيز الشافعي، بقالي يومين من كلمات مينا مجدي وألحان مصطفى شوقي، وعلى فكرة وحبيبتي من كلمات وألحان: نصر محروس، حكاية قمر من كلمات: نصر محروس وألحان: نبيل، ومفيش حاجة تستاهل ومشاوير من كلمات: نصر محروس.