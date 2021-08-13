إصابة شخصين فى حريق بمخزن قماش بالمحلة الكبرى

أصيب شخصان باختناق في حريق هائل شب في مخزن قماش، وامتدت ألسنة النيران للمخازن المجاورة ما تسبب في حدوث خسائر مادية بالملايين بقرية بطينة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى باندلاع حريق ضخم فى مخزن قماش ملك "ماهر الشرى"، والتهمت النيران جميع محتوياته من بضاعة تقدر بملايين الجنيهات، وامتدت ألسنتها إلى المخازن المجاورة، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين باختناق.

وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، واستمرت قوات الحماية المدنية لمدة ثلاث ساعات حتى نجحت فى السيطرة على ألسنة النيران.

وتم ندب خبراء معمل الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق، لبيان سبب اندلاعه ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية للمصاب الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.