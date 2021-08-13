مجدي صبحي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد إعلان الفنان الكبير مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.

وأعرب الفنان مجدي صبحي، عن بالغ سعادته لحالة الحب التي ظهرت من الجمهور، وروّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومحاولتهم الاطمئنان عليه.

وتابع الفنان مجدي صبحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "تعبت امبارح وحسيت بحالة من الألم نتيجة ارتفاع نسبة السكر التي أدت إلى عدة اضطرابات في جسده، وهذا الأمر تسبب في ذهابي إلى المستشفى"، موضحًا أن طبيبه طلب منه المكوث في المنزل والالتزام بالراحة التامة.

وأكد الفنان مجدي صبحي، أن الطبيب المعالج له طالبه الالتزام بالراحة لمدة أيام مقبلة لعودة السكر إلى معدله الطبيعي، لافتًا إلى تحسن حالته الصحية باستمرار وبشكل ملحوظ.

وطالب الفنان مجدي صبحي جمهوره بالدعاء له، وأن يمر الأزمة الصحية التي تعرض لها على خير دون أي تطورات.

مجدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي في أعماله سواء في التليفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء"، أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، ماما أمريكا"، كما شارك في أعمال فنية أخرى بعيدا عن عمله مع أخيه مثل: مسلسل "التوأم"، فيلم "بلطية العايمة"، مسرحية "حباك عوضين تامر" وغيرها.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان مجدي صبحي تراجعه عن قرار اعتزاله الفن الذي اتخذه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تراجعه بسبب موجة غضب واعتراض من الجمهور على القرار.

واختتم قوله: “أقول لحضراتكم انتظروني قريبا جدا في عمل مسرحي ضخم إخراج مخرج كبير ومتميز ومؤلف كبير ومتميز وممثلين كبار متميزين قريبا جدا. دعواتكم”.