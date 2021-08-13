تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا بجانب الطريق فى كرداسة

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بتشريح جثة شاب عثر عليها ملقاة بجانب طريق في كرداسة بمحافظة الجيزة، ومصاب بعدة طعنات بالرقبة والصدر، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

وتبين من مناظرة الجثة، أن المجني عليه يرتدي بنطال "جينز"، و"تي شيرت" وحذاء، ولم يتم العثور بحوزته على أي متعلقات أو أوراق شخصيته تشير لهويته.

وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجار فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية المجني عليه.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة بمكان العثور على الجثة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، مصاب بعدة طعنات، ملقاة بأحد الطرق في كرداسة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل شاب والعثور على جثته بجانب إحدى الطرق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية، مصابا بعدة طعنات.

عقب مناظرة الجثة، وإنهاء الإجراءات القانونية، تم نقلها إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية المجني عليه، وكشف مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.