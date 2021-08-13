الأردن يؤكد تضامنه مع مصر ويدعم جهودها فى محاربة الإرهاب
أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب مصر، بعد استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية في محافظة سيناء شمال شرقي البلاد أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، في بيانٍ له مساء اليوم الجمعة، تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع مصر، ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب وفكره الضلالي، مؤكدًا أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويشكل ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.
وشدد الفايز، في ختام بيانه، على إدانة المملكة جميع أشكال التطرف والإرهاب، الذي يستهدف الأبرياء، ويقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم الدينية والإنسانية جمعاء.
وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على «13» عنصرًا تكفيريًا، وذلك استكمالاً لجهود القوات المسلحة، للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، ونتيجة للأعمال القتالية، استُشهد وأُصيب «9» من أبطال القوات المسلحة.
وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية، لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.
يأتي ذلك فيما أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات والضربات الاستباقية النوعية الوقائية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية.
وشدد مرصد الإفتاء، في بيان اليوم الجمعة، على أن «الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير كامل ربوع الوطن من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله، من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار».
وبين أن «الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض؛ لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة وقوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر».
ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء.