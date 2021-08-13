الأردن يؤكد تضامنه مع مصر ويدعم جهودها فى محاربة الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب مصر، بعد استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية في محافظة سيناء شمال شرقي البلاد أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، في بيانٍ له مساء اليوم الجمعة، تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع مصر، ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب وفكره الضلالي، مؤكدًا أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويشكل ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.

وشدد الفايز، في ختام بيانه، على إدانة المملكة جميع أشكال التطرف والإرهاب، الذي يستهدف الأبرياء، ويقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم الدينية والإنسانية جمعاء.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على «13» عنصرًا تكفيريًا، وذلك استكمالاً لجهود القوات المسلحة، للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، ونتيجة للأعمال القتالية، استُشهد وأُصيب «9» من أبطال القوات المسلحة.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية، لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.

يأتي ذلك فيما أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات والضربات الاستباقية النوعية الوقائية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية.

وشدد مرصد الإفتاء، في بيان اليوم الجمعة، على أن «الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير كامل ربوع الوطن من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله، من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار».

وبين أن «الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض؛ لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة وقوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر».

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء.