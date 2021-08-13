«المترو»: خفض سرعة القطارات فى الخطين الأول والثانى

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، إنه تقرر خفض سرعة القطارات في الخطين الأول والثاني للمترو، حيث تم خفض السرعة من٨٠ كم فى الساعة إلى ٦٠ كم فى الساعة الواحدة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ الدستور، أن خفض السرعة فى المحطات السطحية، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة، مما ينتج عنه زيادة فرص التعرض لمشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها، لذا يتم خفض السرعة لتقليل فرص احتكاك عجلات القطارات بالقضبان مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت وزارة النقل إن الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق- الخط الأخضر- ستعاود تشغيل الخط بكامل طاقته بداية من غدٍ السبت، عقب توقف تشغيل 4 محطات هي "قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور"، نظرًا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد، والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو.

يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.