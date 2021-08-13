الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شيكولاتة بالمخدرات مع راكب أجنبى بمطار القاهرة

المواد المضبوطة
المواد المضبوطة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا داخل زجاجات وأكياس بها قطع حلوى وشيكولاتة بالمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف عبد السلام عادل عبد السلام، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة طاهر محمود خفاجي، رئيس القسم، تلاحظ وجود كثافات داخل الحقائب، قام أحمد سيد إبراهيم عافيه، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن سيد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، يدويا، ما أسفر عن ضبط 20 عبوة متنوعة من زجاجات بداخلها مخدر الماريجوانا وأكياس بداخلها حلوى وشيكولاتة بها نفس المخدر.

أمر أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

مخدر الماريجوانا جمارك مطار القاهرة الدولي ضبط راكب أجنبي زجاجات الماريجوانا المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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