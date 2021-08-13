السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أخصائية تغذية علاجية توضح: نصائح للأطفال للحماية من موجة كورونا الرابعة

موجة كورونا الرابعة
موجة كورونا الرابعة

يتساءل العديد من الأشخاص حول الحماية من موجة كورونا الرابعة وكيف يمكن حماية أطفالنا خاصة مع وجود إصابات عدة من الأطفال بفيروس كورونا مما ينذر بالخطر حول الطفل وإصابته لذا توضح لنا أخصائية التغذية العلاجية ريهام صفوت عدد من النصائح التي يجب الالتزام بها تجاه أطفالنا.

قالت ريهام صفوت، أخصائية تغذية علاجية، إنه لابد من إعطاء أطفالنا وقت كافي لتحضير الوجبات الخاصة بهم خاصة لو كان لهم طعام خاص بهم بحسب عمرهم، وعلينا أن نبتعد عن إعطائهم السكريات بنسبة عالية كالشوكولاته أو رقائق الشيبس وغيرها من المحليات الصناعية المضرة جدًا بصحة الطفل وتعمل على ضعف المناعة الخاصة به.

ونصحت بالإكثار من الفواكه والخضروات الطازجة والعمل طوال الوقت على تجهيز العصائر دون سكر، بالإضافة للتقليل من الوجبات السريعة.

وتابعت: في حالة ملاحظة أي أعراض غير طبيعية على الطفل من ارتفاع درجات الحرارة أو وجود تقرحات في الفم والحلق أو الشعور بالآلام في الجسد تدرك أن هناك خطأ ما، وعلى الفور يتم خضوع الطفل للكشف من قبل الطبيب.

ومع قرب بدء العام الدراسي قالت ريهام صفوت: هناك أفكار عديدة للانش بوكس الخاص بالأطفال خلال الدراسة من بينها تناول العيش البلدي مع البروتين كالبيض أو الفول أو الجبنة البيضاء، مع مكسرات أبرزها السوداني، ولابد من الحرص على تناول وجبة الإفطار بالنسبة للطفل قبل النزول ويمكن تناول ملعقة من العسل مع الزبادي.

وتابعت ريهام أنه يجب التركيز مع الأطفال فيما يخص التعليمات أي التنبيه عليهم بضرورة غسل الأيدي باستمرار مع الالتزام بالكحول قبل تناول الطعام في حالة عدم وجود المياه والصابون، مع الحفاظ على مساحة آمنة بينك وبين زميلك والحرص على تغطية الفم في حالة الكحة أو العطس ويمكن استخدام الكوع في حالة عدم وجود المناديل.

الموجة الرابعة لكورونا كورونا والاطفال موجة كورونا الرابعة وتأثيرها على الاطفال نصائح للانش بوكس المدرسي لانش بوكس المدرسة نصائح للاطفال للحماية من كورونا

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الانحياز للبسطاء

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