بعد رفعه من السينما.. ماذا حقق «أحمد نوتردام» في 13 أسبوع عرض؟

تستعد دور العرض السينما لاستقبال أكثر من فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة بجانب الأعمال الذي بدأت عرض خلال الأيام الماضية، وفي نفس الوقت يتم رفع عدد من الأعمال الذي بدأت إيراداتها في الانخفاض نظراً لمرور وقت على عرضها وترصد "الدستور" الأرقام الذي حققها فيلم "أحمد نوتردام" البطولة السينمائية التاسعة للفنان رامز جلال بعد رفعه أمس من دور العرض السينمائي.

ماذا حقق فيلم رامز جلال في 13 أسبوع عرض

بداية عرض فيلم "أحمد نوتردام" كان منذ 13 أسبوع في جميع السينمات بمصر وكان ينافس مع أكثر من عمل سينمائي آخر واعتلى صدارة الإيرادات في موسم عرضه بعيد الفطر وكانت نسبة إشغال السينما في ذلك الوقت 50% وتخطي قبل رفعه من دور العرض السينمائي حاجز الـ19 مليون جنيه وهو ما يعد نجاح كبير لبطولة رامز جلال.

آخر أسبوع للفيلم لم تتخطى إيراداته حاجز الـ30 ألف جنيه

حقق فيلم "أحمد نوتردام" في آخر أسبوع له في السينما قبل رفعه 27 ألف جنيه في الوقت الذي ينافس في السينما كل من كريم عبدالعزيز بفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" وأحمد عز بفيلم "العارف" ومحمد هنيدي "بفيلم العارف" ومع طرح فيلم "موسي" تم رفع فيلم رامز جلال بعد تحقيقه في آخر ليلة عرض 500 جنيه فقط.

أبطال فيلم أحمد نوتردام

فيلم "أحمد نوتردام" يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد ما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".