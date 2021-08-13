في يومهم العالمي.. ما لا تعرفه عن أصحاب اليد اليسرى

“عندما نكون عسر، عادة ما تكون أدمغتنا اليمنى هي المهيمنة، وهذا هو المكان الذي يتركز فيه الإبداع والحدس ونتمتع أيضًا بميزة كوننا أكثر مرونة في تفكيرنا”.. تلك الجملة التي يحتفل العالم بها في اليوم العالمي للأشخاص أصحاب اليد اليسرى الذي يوافق اليوم 13 أغسطس، حيث يشكلون نسبة 11% من السكان، في هذا الشأن أوضح موقع «asianage» الأمريكي معلومات عن أصحاب اليد اليسرى وما يميزهم عن غيرهم من الأشخاص حول العالم.

ما لا تعرفه عن أصحاب اليد اليسرى:-

التعرض للتوتر أثناء الحمل يخلق طفل أعسر

في إحدى الدراسات البريطانية كان من المرجح أن يلامس أجنة النساء الحوامل اللواتي يعانين من الإجهاد الشديد وجوههن بأيديهن اليسرى أكثر من لمسها باليد اليمنى يقول الباحثون إن هذه قد تكون أولى العلامات على طفل أعسر وأن النساء المصابات بالاكتئاب أو الإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لأن يكون لديهن أطفال مختلطون أو عسر.

انخفاض الوزن أثناء الولادة:

في دراسات أخرى تم إثبات الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة ، أو المولودين لأمهات أكبر سنًا ، أكثر عرضة لأن يكونوا عسر.

أكثر شيوعًا عند التوائم:

يكون التوائم المتماثلون أحيانًا صور معكوسة لبعضهم البعض - أحدهما لديه شامة على خده الأيمن والآخر لديه شامة في نفس المكان على خده الأيسر، لذلك يجب أن يكون أحدهما أعسر والآخر يجب أن يكون ايمن.

الجانب الأيمن من العقل:

معظم مستخدمي اليد اليسرى لديهم معالجة لغوية مماثلة لمن يستخدمون اليد اليمنى بالنسبة لوظائف الدماغ الأخرى أحادية الجانب، مثل الانتباه والعاطفة والموسيقى وإدراك الوجه.

الأداء المدرسي:

في دراسة أجريت عام 2009 على الأطفال الذين يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل، وجد باحثون أستراليون أن الأطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى كان أداؤهم أسوأ من العديد من المقاييس، بما في ذلك المفردات والقراءة والكتابة والتنمية الاجتماعية والمهارات الحركية.

مرتبط بخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية:

الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات الذهنية مثل الفصام، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ييل عام 2013 عندما استطلع الباحثون آراء المرضى في عيادة للصحة العقلية ، قال 40٪ من المصابين بالفصام أو الفصام العاطفي إنهم كتبوا بيدهم اليسرى؛ وجدت الدراسات أيضًا روابط بين عدم استخدام اليد اليمنى وعسر القراءة واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط وبعض اضطرابات المزاج.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان:

استخدام اليد اليسرى مرتبط ببعض مشكلات الصحة البدنية في دراسة نشرت عام 2007 في المجلة البريطانية للسرطان، وجد الباحثون أن الأشخاص العسر معرضون لخطر الإصابة بالسرطان أعلى من أولئك الذين يستخدمون اليد اليمنى.

مرتبط ببعض مشاكل النوم:

قد يكون اشخاص العسر أكثر عرضة لاضطراب حركة الأطراف الدورية، مما يجعلهم يركلون ويهزون أذرعهم وأرجلهم بشكل لا إرادي أثناء النوم.

يزيد من خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة:

وجدت دراسة اسكتلندية عام 2007 أن الأشخاص العسر كانوا أكثر عرضة لإظهار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ويعانون من المزيد من المشاعر السلبية.

ما يميز أصحاب اليد اليسرى عن غيرهم:-

يتبعون الحدس الإبداعي:

أصحاب اليد اليسرى يكونون أكثر ابداعا واصحاب معلومات اكثر لذلك العديد من الكتاب والموسيقيين والفنانين والمبدعين الآخرين واصحاب الاعمال المختلفة، اصحاب يد يسرى.

يعالجون المعلومات بشكل أسرع:

يميلون إلى معالجة المعلومات بسرعة لذلك يلتحقون بمهام جديدة ويسألون بعد عدة محاولات، ويجعلهم ذلك يركزون على التفاصيل ويستوعبون المفاهيم ويتوصلوا إلى حل أسرع من غيرهم.

أكثر استقلالية:

يقول توماس إن المتخصصين في اليد اليسرى يميلون إلى العمل بشكل أكثر استقلالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم دائمًا ما يكونون منفصلين إلى حد ما عن الآخرين ويمكنهم تطوير اي عمل بصورة فردية.

يحلون المشاكل بعدة طرق:

اليساريين لديهم القدرة الفطرية على التوصل إلى عدة خيارات ، بدلاً من مسار واحد يمشون فيه لحل اى مشكلة.

يتمتعون بمميزات كبيرة في الرياضات التنافسية:

نظرًا لأن معظم اللاعبين يتدربون على مواجهة الرياضيين الذين يستخدمون اليد اليمنى، فإنهم عادة ما يتفاجئون عندما يواجهون لاعبين عسر فهم لعبهم فريد من نوعه.

يعاني بعضهم من مرض عقلي:

أحد العيوب التي يواجهها العسر هو أنهم أكثر عرضة للأمراض العقلية مقارنة بنظرائهم من اليد اليمنى قد يكون هذا أيضًا بسبب عوامل وراثية وبيئية ولديهم أيضًا ميل للإصابة بأمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة.

يسمعون الكلام بشكل مختلف:

تتم معالجة الصوت عندهم بشكل مختلف في أجزاء مختلفة من الدماغ نظرًا لأن الجزء الأيمن هو المسيطر فإنهم يسمعون الصوت بشكل مختلف ويعالجون الأصوات بشكل أبطأ من أصحاب العقول اليسرى ويمكنهم التقاط الفروق الدقيقة في الكلام والموسيقى بشكل أفضل.