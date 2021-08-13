خبير روسى: العواصف والأمطار تحد من خطر تلوث المنتجات النفطية المسكبة فى منطقة نوفوروسيسك

قال رئيس فرع الصندوق العالمي للطبيعة في روسيا أليكسي كنيجنيكوف، اليوم الجمعة، إن تركيز المنتجات النفطية في البحر الأسود التي تسربت في منطقة نوفوروسيسك آخذ في التناقص بسبب العواصف والأمطار الغزيرة.

وقال كنيجنيكوف في تصريحات - وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية- "هناك عاصفة قوية للغاية تحدث الآن بالقرب من نوفوروسيسك مصحوبة بأمطار غزيرة. تساعد هذه العوامل الطبيعية على اختلاط التلوث النفطي بالمياه بسرعة أكبر، وبذلك تقل تركيز المنتجات النفطية في البحر وتختفي البقعة النفطية".

وأشار إلى أن الظواهر الطبيعية في محيط نوفوروسيسك تساعد في الحد من خطر تلوث المنتجات النفطية المركزة هناك.

جدير بالذكر أنه في 7 أغسطس تسرب نفط في منطقة نوفوروسيسك أثناء تحميل ناقلة تعمل تحت العلم اليوناني وأن مساحة الانسكاب غطت حوالي 200 متر مربع، بحجم حوالي 12 مترًا مكعبًا.

وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن أن هناك تغيرات في المناخ كبيرة ومختلفة يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وهذا التغيير غير مسبوق لآلاف من السنين، مشددين على اتخاذ إجراءات فورية لخفض غازات الاحتباس الحراري في مواجهة تغير المناخ غير المسبوق والمتسارع اليوم.

وأكد التقرير الصادر عن المنظمة اليوم، أن التغيرات الناتجة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الماضي والمستقبل لن يمكن الرجوع فيها لعدة قرون إلى آلاف السنين، خاصة التغيرات في المحيطات والصفائح الجليدية ومستوى سطح البحر العالمى.

وأكد أن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان يؤثر بالفعل على العديد من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، حيث تعززت الأدلة على التغيرات المرصودة في الظواهر المتطرفة مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف ونسبة الأعاصير المدارية الشديدة، ولا سيما نسبتها إلى التأثير البشري، وذلك منذ تقرير التقييم الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014.