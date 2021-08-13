الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: الترخيص لشركة طيران روسية بتسيير رحلات لمطار مرسى علم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني المصري، عن حصول شركة طيران روسية خاصة على تصريح تشغيل رحلات جوية دولية بين مطاري موسكو ومرسى علم خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب استئناف الحركة السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية الأسبوع الماضي، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجهات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري وافقت لإحدى شركات الطيران الخاصة الروسية بتسيير رحلات جوية منتظمة وغير منتظمة "العارض" بين مطاري موسكو ومرسى علم الدوليين لأول مرة، حيث تنتظر تلك الشركة الحصول على الموافقات الأمنية من وزارة النقل الروسية والتي من المقرر أن تصدر قرارها خلال الأسبوع المقبل، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الفنية والبشرية الهائلة التي يتميز بها مطار مرسى علم الدولي خلال الأونة الأخيرة، فضلا عن حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر وصول لجنة فنية ألمانية إلى مطار مرسى علم الدولي 17 أغسطس الجاري، لمتابعة الإجراءات الأمنية والتأمينية والسلامة الصحية والوقائية المتبعة بالمطار، تميهدا لتيسيير رحلات جوية سياحية قادمة من مختلف المطارات الألمانية إلى مدينة مرسى علم خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ستقوم تلك اللجنة والمكونة من أطقم فنية بقطاعات التشغيل بزيارة كافة صالات المطار والطرق المؤدية إليه ومهبط الطائرات والمكاتب الفنية والإدارية، لاتخاذ قرارها بعودة استئناف الرحلات السياحية الألمانية إلى المطار.

وأوضحت المصادر، أن مطار مرسى علم يشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل الجوي والركابي من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية القادمة من مطارات القاهرة ومرسى مطروح وبرج العرب عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة.

مطار مرسى علم مطارات موسكو عودة الرحلات الروسية سلطة الطيران المدني تنشيط السياحة

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