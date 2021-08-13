ضبط 15 سائقا يقودون سيارات تحت تأثير المخدرات في دمياط

تمكن رجال مباحث مرور دمياط ، بقيادة المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث مرور دمياط ، خلال حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الصحة من ضبط 15 سائقا يقودون مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة وذلك أثناء حملة بكمين الإسعاف، وتم التحفظ على المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

جاءت تلك الحملة تحت إشراف اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط والعميد توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بالمديرية.

وحدد قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته عقوبات وغرامات حازمة لمخالفين بنود القانون بشأن القيادة تحت تأثير مخدر وذلك لحماية وسلامة أرواح المواطنين من الإستهتار واللامباله التي مصاب بها قائدي المركبات، أيضا نوع من أنواع مكافحة تعاطي وحيازة المخدرات.

ونصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات.

وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.