الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف علي الوجهات

«مصر للطيران» تنقل 9862 راكبا عبر 83 رحلة دولية ومحلية اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تُسير مصر للطيران ، اليوم الجمعة،  83 رحلة جوية مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة

و تنطلق 65 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، مدريد، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، لندن،نيويورك، ميلانو، ميونيخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي،أديس أبابا،واشنطن، إربيل، روما، باريس،أبوجا، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا،  و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9862 راكبا .

 

يشار إلى أن المطارات المصريةً تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، و يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشي، والغردقة، ومرسى علم، وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

مصر للطيران تنقل اليوم ٩٨٦٢ راكبا على مهن رحلة دولية ومحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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