الإمارات: استمرار هجمات «الحوثى» يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكدت دولة الإمارات في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، صباح اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة الإماراتية، المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت «الخارجية الإماراتية» تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، مشددة على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة الإماراتية تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض طائرة مفخخة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت، مساء أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.