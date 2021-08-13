الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد البابا تيموثاوس الثانى

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد القديس البابا تيموثاوس الثاني، البطريرك الـ 26 من بطاركة الكرازة المرقسية.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: "في مثل هذا اليوم من سنة 196 ش 477 م تنيح القديس البابا تيموثاوس الثاني البطريرك 26 من بطاركة الكرازة المرقسية".

وتابع: "ولد هذا القديس بمدينة الإسكندرية وترهب بأحد أديرة جبل القلمون وكان عالما فاضلا وبعد نياحة البابا ديوسقوروس الأول اتفق الآباء الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركا فرسموه يوم 3 بابة سنة 172 ش 455 م لحقت بهذا البابا شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على الإيمان الأرثوذكسي فقد نفاه الإمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غاغرا، حيث لبث هناك 7 سنوات إلى أن أعاده الإمبراطور لاون الثاني إلى كرسيه بكرامة عظيمة .

وأضاف: "وقضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم، ثم تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 21 سنة و 10 شهور". 

ماهو السنكسار؟ 

السِّنْكِسارُ هى كلمة يوناني أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. 
ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

أصلها يوناني

وكلمة سنكسار أصلها اليوناني سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

وجرى ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر، لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء والرسل في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

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