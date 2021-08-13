الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق «الحوثي» طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط السعودية

طائرة مفخخة
طائرة مفخخة

أدانت وزارة خارجية البحرينية، الجمعة، إطلاق  الحوثيين، طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن استمرار الحوثيين في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يبرهن على نواياهم الآثمة في استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة.

وأشادت «الخارجية البحرينية»، في بيانٍ صباح اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

اعتراض طائرة مفخخة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت، مساء أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط السعودية. 

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

إدانة الإمارات

من جانبها، أكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

البحرين الحوثي خميس مشيط السعودية وزارة خارجية البحرينية طائرة مفخخة

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