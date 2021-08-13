الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. علاج 417 مواطنًا خلال قافلة طبية لقرية ببرج العرب

قافلة علاجية بجامعة
قافلة علاجية بجامعة الإسكندرية

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، في القافلة الطبية التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء للقرى الأكثر احتياجاً، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين بقرية بهيج ببرج العرب، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.


ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.


من جهتها أشارت الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإسكندرية، أن القافلة شارك فيها 39 عضو هيئة تدريس من كلية الطب في تخصصات (الجلدية - القلب - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - الأمراض النفسية والعصبية - طب المناطق الحارة - العمليات الجراحية - الأورام)،  19 عضو هيئة تدريس من طب الأسنان، 8 من التمريض، وتم إجراء الكشف الطبي وعلاج عدد 417 حالة في التخصصات الطبية المختلفة، وتم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلى إجراء أشعة وتدخل جراحى إلى المستشفى الرئيسي الجامعي ومستشفى الحضرة الجامعي.

 - إطلاق قافلة طبية متكاملة بمدرسة  الشهيد عوض مبارك

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق قافلة طبية متكاملة بمدرسة "الشهيد عوض مبارك" لخدمة أهالي قرية بهيج والقرى المجاورة بمركز ومدينة برج العرب.

وقال محافظ الإسكندرية أن القافلة الطبية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب "الشريف" عن سعادته بتواجده وسط المواطنين البسطاء من قري برج العرب، موضحاً أن هذه القافلة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، موضحا أن المحافظة بذلت جهدا كبيرا في التنسيق مع جميع الجهات لإطلاق هذه القافلة التي يشارك فيها وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وجامعة الإسكندرية، بتواجد الأطباء والمتخصصين والاستشاريين من كافة التخصصات.

وأشار المحافظ أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان للحالة مباشرة. وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية، مؤكداً أنه سيتم تكرار تلك القوافل بصفة مستمرة لخدمة أهالينا البسطاء.

جامعة الإسكندرية القافلة الطبية حياة كريمه القافلة 39 عضو هيئة تدريس من كلية الطب علاج عدد 417 حالة

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وائل لطفي

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