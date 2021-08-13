إندونيسيا تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد حدة العنف فى أفغانستان

أعربت إندونيسيا عن بالغ قلقها إزاء تصاعد حدة العنف في أفغانستان، في ظل مواصلة حركة طالبان السيطرة على عواصم الأقاليم، عقب انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.

وقال عبدالقادر جيلاني، مدير عام وزارة الخارجية الإندونيسية لشئون آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا، إن إندونيسيا تأمل أن تمتنع جميع الأطراف المعنية عن استخدام العنف أو شن صراع، وأن تواصل محادثات السلام، حسبما أوردت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الجمعة.

وأوضح أن إندونيسيا تأمل أن يتم التوصل لحل بقيادة أفغانستان، وأنها مستعدة للقيام بدور نشط لدعم هذا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إندونيسيا سعت إلى لعب دور نشط في عملية السلام الأفغانية، بعدما طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني مساعدة نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو في عام 2017.

يأتي ذلك عقب ما أعلنه مسئولون أن حركة طالبان استولت على مدينة قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، في أكبر انتكاسة تتعرض لها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحركة هجوما جديدا مع انسحاب القوات الأمريكية.

وقال مسئول في الحكومة المحلية: "بعد إعلان مسلحي طالبان السيطرة على المدينة، سيطرت طالبان على مدينة قندهار بعد اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة الليلة الماضية".

وقندهار هي ثاني كبرى المدن الأفغانية ومعقل لطالبان التي تسيطر حاليًا على نحو ثلثي البلاد.

وتمثل السيطرة على قندهار أهمية رمزية لحركة طالبان، إذ إنها بذلك تستعيد السيطرة على معقلها الذي خسرته عام 2001، في بداية الغزو الأميركي لأفغانستان، ومع خسارة قندهار، لم يعد لدى الحكومة الأفغانية مناطق تسيطر عليها سوى العاصمة كابول وبعض الجيوب حولها.

وأفاد مصدر أمني أفغاني بأن حركة طالبان سيطرت، اليوم الجمعة، على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان، بعدما سمحت للجيش والمسئولين السياسيين والإداريين بمغادرة المدينة.

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان الحركة سيطرتها على ثاني أكبر مدن أفغانستان.

كما أعلنت طالبان عن سيطرتها على ولاية غور وسط أفغانستان دون قتال.

وقال مسئول أمني كبير إنه تم إخلاء لشكركاه وقرروا وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإجلاء الجيش والمسئولين المدنيين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

على جانب آخر، أعلن زلماي كريمي، الناطق باسم حاكم غور في وسط البلاد، أن مقاتلي الحركة سيطروا صباح اليوم الجمعة، دون أن يواجهوا مقاومة، على شغشران عاصمة هذه الولاية.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسئول أفغاني، بأن حركة طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان.