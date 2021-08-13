إجراء مسح طبى لـ6 آلاف طفل من مصابى الأنيميا المنجلية فى سيوة

قال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم إجراء المسح الطبي لـ6 آلاف طفل، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية؛ لتخفيف الأعباء على أهالى مصابي مرض الأنيميا المنجلية، وبالتعاون مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، وتحت مظلة "مشروع الطريق 2، صحة أفضل، مستقبل أجمل".

وأوضح أنه تم تجهيز معمل كامل مزود بجهاز الفصل الكهربي، وهو الجهاز الوحيد على مستوى محافظة مطروح لتحليل الأنيميا المنجلية، مضيفاً أنه تم التعاقد مع الدكتورة هدى حساب، أستاذة أمراض الدم والاستشارية بالتأمين الصحي بالإسكندرية، للكشف على الحالات المصابة في سيوة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أن ذلك يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن أهالي المرضى، حيث تم تجديد العلاج من سيوة لصرفه من التأمين الصحي بدلاً من الاحتياج للسفر إلى خارج الواحة لتجديده.

وأشار "عبدالغني" إلى أن جمعية سيوة لتنمية المجتمع المحلي أطلقت مبادرة للحصول على الدفاتر التأمينية للمصابين، وإرسال مندوب إلى التأمين الصحي بمطروح للحصول على علاجهم بدل من احتياج كل حالة للسفر إلى مدينة مرسى مطروح لصرف العلاج، مشيداً بدور الجمعية في خدمة أهالي سيوة بمختلف القطاعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية بمصرنا الحبيبة، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.