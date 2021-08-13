«البيئة» توقيع بروتوكولي تعاون مع مؤسستي تنمية لدعم العمل البيئي

وقع الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بروتوكولي تعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، الأول يتضمن تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية ويمثلها أمجد حسين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والثاني تعاون بين جهاز شؤون البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، ويمثلها دكتورة ريم أحمد، رئيس المؤسسة، وتهدف البرتوكولات إلى التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات والمشروعات البيئية وتنفيذ عدد من الأنشطة البيئة لدعم العمل البيئي، بحضور إسلام أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية وأحمد رأفت، المدير الإداري للمؤسسة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

الدكتور علي أبوسنة

وأكدت فؤاد، أن توقيع البروتوكولات يأتي من منطلق جهود وزارة البيئة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، من خلال المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الإنسان، ومن ثم اضطلاعها بتحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030، وأيضا في ضوء دعم مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بموجب البروتوكول الأول تلتزم وزارة البيئة بتقديم الخبرات الفنية المتاحة لديها بالدعم الفني لمشروعات مؤسسة نبض الحياة ذات الصلة بالموضوعات البيئية ومنها (مشروع وقف النخيل الخيري-حملة سقيا الماء)، وأيضا تقديم الخبرات الفنية المتاحة بغرض تطوير مزرعة وقف النخيل بالوادي الجديد؛ لتكون نموذجًا في تطبيق المبادئ البيئية، وتنفيذ وتصميم الأفكار المتعلقة بالبيئة والمجتمع والتي تهدف إلى استدامة النظام البيئي، وأيضا تقديم الدعم الفني والخدمة الدورية بأخذ العينات لقياس مدى جودة ونقاء مياه الآبار التي تقوم المؤسسة بتنفيذها من خلال المعامل التابعة لوزارة البيئة، والدعم الفني لرفع الوعي البيئي لطلاب المدارس بمرحلة التعليم الأساسي بمدينة الفرافرة والقرى التابعة لها، وقيام وزارة البيئة بتوثيق الأنشطة الخاصة بالمشروعات ذات الصلة والتغطية الإعلامية لها، بالإضافة إلى منح رعاية وزارة البيئة ومبادرة اتحضر للأخضر لمشروعات المؤسسة (مشروع وقف النخيل الخيري، حملة سقيا الماء).