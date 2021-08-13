البحرية التونسية تنقذ 74 مهاجرا إفريقيا غير شرعي

أنقذت وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، 74 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب معطب شرق الشابة على بعد 73 كم من الساحل.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، مساء أمس الخميس، بأن المهاجرين صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس بين يومي9 و10 أغسطس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الاوروبي.

وتتراوح أعمار المهاجرين بين 8 أشهر و40 سنة، وهم 28 من الذكور و39 من الإناث من بينهم إمرأة حامل و7 أطفال من بينهم رضيع، وفقا لما نقله "راديو موزاييك" التونسى.

وينتمي المهاجرون الى 8 جنسيات :24 من غينيا و22 من الكوت ديفوار و13 من مالي وغانيين اثنين وشخص من رواندا وستة من السينيغال و اربعة كينيين واثنين من الكاميرون.

وقد تم التوجه بهم نحو الميناء التجاري بصفاقس في إنتظار تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.