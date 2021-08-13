في ظل نقص العمالة ما بعد مرحلة الإغلاق.. استطلاع يظهر ارتفاع الرواتب في بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي ارتفاع الرواتب في بريطانيا، في ظل تهافت الشركات على توظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في يوليو الماضي.

- ارتفاع قياسي في عدد إعلانات الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت



ورصد اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا ارتفاعا قياسيا في عدد إعلانات الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك رابع أعلى معدل أسبوعي لاعلانات الوظائف بعد تفشي الجائحة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيت شوسميث، نائب رئيس الاتحاد، قولها إن "مكاتب التوظيف تعمل بكد للمساعدة في توفير أفضل العمالة"، مضيفة أن هذا الاتجاه "بدأ ينعكس في صورة رواتب أعلى ومزايا أفضل لبعض العاملين".



وكشفت بيانات رسمية، أمس الخميس، أن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات نمو فاقت التوقعات في يونيو الماضي، مما فرض مزيدا من الضغوط على أصحاب العمل لتوظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي.



وتفاقمت مشكلة نقص العمالة في بريطانيا بسبب اضطرار كثيرين من قوة العمل للدخول في عزل صحي، بعد تلقي إخطارات من تطبيق إلكتروني حكومي لمتابعة المخالطين لمرضى فيروس كورونا المستجد.

- فيروس كورونا حول العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.