الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

 سجلت الهند 40 ألفا و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و117 ألفا و826 شخصا.


وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 585 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 430 ألفا و254 شخصا.


وأفادت بأن 42 ألفا و295 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و302 ألف و345 حالة.


ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 385 ألفا و227 حالة.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وزارة جديدة جديد وفاة وزارة الصحة عدد الهند يوم شخص فيروس فيروس كورونا كورونا كوفيد-19 المصابين يوم الجمعة خلال الـ24 ساعة الماضية فيروس كورون إجمالي الوفيات بفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

ليلى أحمد زاهر مع الهضبة

الباز يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى