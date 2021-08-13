واشنطن: مستمرون فى دعم أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين تحدثا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وأكدا له أن "واشنطن لا تزال تدعم الأمن والاستقرار في كابل لمواجهة عنف طالبان".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضافت أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أبلغا غني بأن واشنطن تخفض وجودها المدني في كابل في ضوء تطور الوضع الأمني".

وقالت: "الوزيران أشارا إلى أن واشنطن ستزيد تأشيرات الهجرة للأفغان الذين ساعدوا الجهود الأمريكية في أفغانستان".

وتابعت: "الوزيران قالا أيضا إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على علاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع الحكومة الأفغانية".

وطلبت سفارة الولايات المتحدة في كابل من الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا، داعية من لا يملك ما يكفي من المال إلى التواصل معها فورا كي تمنحه قرضا خاصا بالإعادة إلى الوطن.

كما حثت السفارة الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة أفغانستان بسبب انتظارهم تأشيرة أزواجهم أو أطفالهم على التواصل فورا معها.

وحذرت السفارة من أن قدراتها على مساعدة الأمريكيين محدودة بشكل حاد حتى في العاصمة كابل، نظرا للظروف الأمنية وقرار إجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين عن أفغانستان.

ويأتي القرار على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على مراكز 10 ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير واستمرار تقدمها في أراضي البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترسل 837 ألف جرعة لقاح فايزر، إلى منطقة البحر الكاريبي، وهي الدفعة الأولى التي سيتم شحنها إلى الدول الجزرية في تلك المنطقة.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كيفين مونوز: "نحن متحمسون للإعلان عن ذهاب جرعاتنا الأولى إلى دول الكاريبي، وتواصل الولايات المتحدة قيادة جهود غير مسبوقة لتطعيم العالم وكل يوم نحرز تقدمًا. نحن بحاجة إلى تصعيد الجميع في هذه المعركة ضد الفيروس".

وذكرت تقارير إعلامية أخرى تفاصيل تخصيص الجرعات، التي ستتألف من 837 ألف جرعة من شركة فايزر، وستتلقى جزر البهاما ما يقرب من 400 ألف جرعة، وستحصل ترينيداد وتوباجو على حوالي 305 آلاف جرعة وباربادوس ستتلقى ما يقرب من 70 ألف جرعة، بينما ستتلقى كل من سانت فنسنت وجزر جرينادين وأنتيجوا وسانت كيتس ونيفيس عدة آلاف من الحقن.