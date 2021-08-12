الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بين يوم ١٥- ١٨ أغسطس الجاري.

وجاء تعليق الوزير ردا على تساؤل أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عبر أحد جروبات واتسآب فكان نص سؤال ولي الأمر: "نريد معرفة هل النتيجة إن شاء الله الأحد". 

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن تكون في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.

وأشار الوزير إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.

وأكد شوقي، على انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 قد انتهت يوم 2 أغسطس الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

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