الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء ضحايا ومصابى حادث انقلاب ميكروباص الجيزة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقى عاملان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي جرزا وطهما بمحافظة الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي.

 

وقامت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بنى سويف لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين، وهما: عزت بهلول همام، 38 سنة، ومحمد زين، 20 سنة، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

والمصابين، وهم: أحمد عبد الرحمن محمد 27 سنة مصاب بكسر بالذراع، وأحمد سيد كامل 22 سنة، مصاباً بخدوش بالساق اليمني، ومحمود أدريس 26 سنة مصابا بجروح وكدمات، وأحمد محمد حمزه 17 سنة مصابا بجروح وكسور.

كما أصيب عبد الرحمن قطب عبد الرحمن 27 سنة مصابا بجروح وكسور، وموسى عادل 32 سنة مصابا بجروح، وحسن محمد راشد 20 سنة مصابا بنزيف بالمخ، وأسامة محمد جابر 30 سنة مصابا بجروح متفرقة، وحمادة محمد عثمان 22 سنة مصابا بجروح وكسور، ومحمد عادل جابر 16 سنة مصاباً بسجحات بالجسم، والحسن محمد محمد راشد 21 سنة مصاباً كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

 

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

انقلاب سيارة محافظة بني سويف ميكروباص وكيل وزارة الصحة محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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