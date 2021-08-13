الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدينار الكويتى الجمعة 13-8-2021 فى البنوك المصرية

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء بعد سلسلة تراجعات خلال الأسبوع الحالي، كما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.


سعرالدينار الكويتي اليوم الجمعة


وتراوح سعر شراء دينار كويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة ما بين 48.398  جنيه – 52.03 جنيه للشراء و52.337  جنيه - 52.41  جنيه للبيع، تبعًا لاختلاف البنوك، حيث استقر سعر دينار كويتي في البنك المركزي المصري عند 51.925 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 52.385 جنيه، كما استقر سعره بالبنك الأهلي المصري عند 49.313 جنيه  للشراء واستقر سعر البيع عند 52.337  بنكنوت، وبلغ سعر الشراء 49.313 جنيه وسعر البيع  52.337 جنيه تحويل.



سعر الدينار الكويتي في البنوك


وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 49.316 جنيه  للشراء و52.337 جنيه  للبيع "بنكنوت"، وبلغ سعر الشراء 49.321 جنيه، و52.337 جنيه للبيع تحويل، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.313 جنيه للشراء مقابل 52.403  جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي في قناة السويس 52.03 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع، وسجل سعر دينار كويتي في بنك الإسكندرية 48.398 جنيه للشراء و52.337 جنيه  للبيع.


يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021، مقابل 7 مليارات دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه،  وتتضمن مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/ 2019، زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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