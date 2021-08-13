سعر الدينار الكويتى الجمعة 13-8-2021 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء بعد سلسلة تراجعات خلال الأسبوع الحالي، كما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.



سعرالدينار الكويتي اليوم الجمعة



وتراوح سعر شراء دينار كويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة ما بين 48.398 جنيه – 52.03 جنيه للشراء و52.337 جنيه - 52.41 جنيه للبيع، تبعًا لاختلاف البنوك، حيث استقر سعر دينار كويتي في البنك المركزي المصري عند 51.925 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 52.385 جنيه، كما استقر سعره بالبنك الأهلي المصري عند 49.313 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 52.337 بنكنوت، وبلغ سعر الشراء 49.313 جنيه وسعر البيع 52.337 جنيه تحويل.





سعر الدينار الكويتي في البنوك



وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 49.316 جنيه للشراء و52.337 جنيه للبيع "بنكنوت"، وبلغ سعر الشراء 49.321 جنيه، و52.337 جنيه للبيع تحويل، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.313 جنيه للشراء مقابل 52.403 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي في قناة السويس 52.03 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع، وسجل سعر دينار كويتي في بنك الإسكندرية 48.398 جنيه للشراء و52.337 جنيه للبيع.



يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021، مقابل 7 مليارات دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وتتضمن مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/ 2019، زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.